Красноярцев ждут длинные выходные

Три выходных дня подряд — 4, 5 и 6 ноября — ожидают россиян в конце этой недели в связи с празднованием Дня народного единства. В предпраздничную пятницу жители страны будут трудиться на час меньше, а вернутся на работу только во вторник.

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В этом году государственный праздник выпадает на 4 ноября. «В связи с тем, что в этом году [День народного единства] 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем и переносится на ближайший рабочий день, понедельник, 6 ноября, также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на 1 час», — пояснил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловцов.

Следующие длинные выходные ожидают россиян только на новогодние праздники. Это будет десятидневный отдых — с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года.