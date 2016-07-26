«Красноярскэнергосбыт» подвел итоги работы за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года выручка ПАО «Красноярскэнергосбыт» составила 24,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% увеличилась выручка от продажи электрической энергии и мощности, ее размер — 23,7 млрд рублей. Выручка от реализации услуг по управлению многоквартирными домами составила 532 млн рублей, продемонстрировав прирост на 10,7%.

Компания отпустила потребителям 8,91 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 0,69 млрд кВт*ч меньше, чем за 9 месяцев 2016 года. Снижение полезного отпуска связано с выходом потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

На 1 октября 2017 года задолженность предприятий и организаций региона перед «Красноярскэнергосбытом» в части реализации электроэнергии и мощности составила 5,66 млрд рублей. За девять месяцев 2017 года долг увеличился на 0,06 млрд рублей (1,08%). В структуре дебиторской задолженности большую часть (33%) занимают долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые составляют 1,87 млрд рублей. Крупнейшими дебиторами по итогам 9 месяцев 2017 года являются управляющие компании Красноярска, входящие в ГУК «ЖилФонд» – 364,18 млн рублей, а также ООО «Теплотехник» (Минусинск) – 253,18 млн рублей.

За 9 месяцев 2017 года «Красноярскэнергосбыт» предъявил потребителям 18,79 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 1,76 млрд рублей. Из них 1,91 тыс. исков – к юридическим лицам на сумму 1,64 млрд рублей и 16,88 тыс. исков – к физическим лицам на сумму 122,99 млн рублей.

За 9 месяцев 2017 года «Красноярскэнергосбыт», по договору с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов, собрал 1,7 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В отчетный период собираемость взносов на капитальный ремонт по территориям действия договора составила 85,3%.

Налоговые платежи компании за 9 месяцев 2017 года составили 682,7 млн рублей. Из них в федеральный бюджет перечислено 520,7 млн рублей, в краевой бюджет – 161,3 млн рублей, в местный бюджет – 678 тыс. рублей. Во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского и социального страхования) перечислено 162,7 млн рублей.