В Красноярском крае выберут лучший продовольственный товар

10 октября в Красноярске стартует первый этап конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае». Организатором мероприятия выступает министерство сельского хозяйства региона.
По словам и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, конкурс является ежегодной выставкой-презентацией достижений предприятий пищевой промышленности региона, площадкой для их диалога и обмена опытом.
«С 1997 года, когда мы провели конкурс впервые, его популярность постоянно растет. В прошлом году у нас было более 100 участников, представивших на суд жюри 205 образцов продукции. Это вдвое больше уровня 2015 года. Конкурентная борьба влияет на качество продукции конкурсантов. Предприятия, принимавшие участие в данном конкурсе, получив какие-либо замечания, принимают меры по их устранению. Все это влияет на улучшение качественного состояния продовольственного рынка краевых производителей», — сообщил Леонид Шорохов.
В конкурсную комиссию входят представители краевого минсельхоза, государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний, Роспотребнадзора, а также центра сертификации и экспертизы «Красноярск-тест».
Заявленные на конкурс образцы продукции рассматриваются по следующим критериям: органолептические показатели, внешний вид, дизайн образцов продукции и упаковки, маркировка, наличие полной и достоверной информации о продукции.
По этим показателям специалисты определят лучших производителей молочной продукции, консервов, рыбной продукции, безалкогольных напитков, минеральной воды, кондитерских изделий, а также мясных деликатесов, хлеба и макарон.
Награждение победителей проведут в рамках празднования Дня Урожая.
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