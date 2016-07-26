В Красноярском крае продолжается уборочная кампания

На полях Красноярского края продолжается уборочная кампания, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Аграриями обмолочено 817 тысяч га зерновых и зернобобовых или 79,5 % от плана. Получено 1 млн 951 тысяч тонн зерна.

В прошлом году на 18 октября жатва была практически завершена, урожай составил 2 млн 625 тысяч тонн зерна.

«Этот сельскохозяйственный год во многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 годы, когда ввиду неблагоприятных погодных условий мы собрали значительно меньше зерна, чем обычно. И сейчас выпадающие осадки продолжают осложнять работы. В октябре на территории края был введен режим ЧС. Эта мера позволяет претендовать на выплаты из федерального резервного фонда, которые пойдут на компенсацию убытков субъектов АПК, а также получить возможность отсрочки кредитных платежей», — сообщил и.о.заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова.

И.о. министра также акцентировал внимание на необходимости продолжения уборочных работ.

«Недопустимо в ожидании федеральных средств просто сложить руки и прекратить уборочную. Перед выплатой компенсаций будет обязательно проведен тщательный анализ — все ли было сделано на местах. Размер материальной помощи будет определяться с учетом всех возможных мер по спасению урожая, предпринятых хозяйством в этой непростой ситуации», — сообщил и.о. министра.

Шорохов выразил уверенность, что зерна нового урожая с избытком хватит для обеспечения внутрикраевых нужд. Кроме того, на территории региона сосредоточены запасы государственного интервенционного фонда с краевым зерном, первоочередное право выкупа которого остается за нашими хозяйствами.

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Урожайность этого года — 23,9 ц/га, — благодаря сформированной системе земледелия, как и всегда, значительно выше, чем у других регионов в СФО. Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе (38,7 ц/га), на втором месте Назаровский (34,1 ц/га), на третьем Шарыповский (30,5 ц/га).

Также в крае продолжается кормоуборочная кампания. На сегодня аграрии заготовили 26 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота. С учетом запасов переходящего фонда, заготовленного в 2016 году, кормов для зимовки сельхозживотных будет достаточно, добавили в минсельхозе.