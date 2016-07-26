Автомобили и автобусы назвали главными загрязнителями воздуха

В Красноярске специалисты министерства экологии и рационального природопользования края совместно с прокуратурой и ГИБДД проверили выбросы автомобильного транспорта. Комиссия измеряла содержание загрязняющих веществ в выхлопных трубах городских автобусов и личных автомобилей при помощи специального прибора — переносного газоанализатора.
С июля по октябрь текущего года специалисты проверили качество отработанного топлива на 245 автобусах. Превышение допустимых нормативов обнаружили у 27 из них. Владельцам маршрутных автобусов выписали штрафы на общую сумму около 140 тысяч рублей.
В пятницу, 27 октября, специалисты провели рейд по замеру выбросов от личных автомобилей горожан. За 4 часа эксперты проверили 17 машин, у 2 обнаружили превышение установленных нормативов. Собственникам автомобилей выписали штрафы в размере 500 рублей за несоответствие фактического уровня выбросов экологическим стандартам.
В Минэкологии края считают, что автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске: «Доля передвижных источников загрязнения составляет порядка 35% от всех валовых выбросов».
Специалисты продолжат проверять качество отработанного топлива в следующем году, когда потеплеет.
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