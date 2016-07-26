В Красноярске установят мемориальные таблички с именами жертв репрессий

Красноярск стал 38-м российским населенным пунктом, участвующим в проекте «Последний адрес».

«Последний адрес» — это гражданская инициатива, направленная на увековечивание памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. В память о пострадавшем на стене дома, из которого человека в свое время увели, устанавливается маленькая, размером с ладонь, мемориальная табличка. Каждый мемориальный знак посвящается только одному человеку, принцип проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак».

В ближайшую среду, 1 ноября, в Красноярске будут установлены первые две мемориальные таблички «Последнего адреса». Партнером проекта в нашем городе выступил Фонд Михаила Прохорова.

Первая церемония пройдет в 14:00 на ул. Марковского, 70, где в настоящее время располагается общежитие Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева. Здесь в 1930-х годах жил кладовщик банно-прачечного комбината Иван Алексеевич Наталушко.

Его арестовали 26 мая 1938 года и менее чем через три недели после ареста — 13 июня 1938 года — приговорили к расстрелу по обвинению в «участии в диверсионно-повстанческой контрреволюционной организации, существовавшей в Красноярске, организацию поджогов материальных складов в совхозе „Первенец пятилетки“». Приговор был приведен в исполнение лишь через полтора месяца — 25 июля 1938 года. Ему было 30 лет.

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В 15:00 на фасаде дома № 32 по ул. Перенсона появится табличка с именем основателя и первого главного инженера Красноярской судоверфи, столбиста Александра Викторовича Телегина. 1 ноября 1936 года его арестовали и обвинили в активном участии «в контрреволюционной троцкистской шпионско-диверсионной террористической организации, созданной на „Красмашвагонстрое“ агентами германской и японской разведок в 1935 году».

Телегина продержали в следственном изоляторе почти год. 29 октября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Ему было 54 года.

Телегин и Наталушко много позже были полностью реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

В установке табличек примут участие дочь и внучка Наталушко, правнук Телегина, руководитель проекта «Последний адрес», журналист, радиоведущий и издатель Сергей Пархоменко, соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова (Фонд является партнером «Мемориала» и «Последнего адреса»), сотрудники красноярского «Мемориала».

После церемоний, в 18.30 в Краевой научной библиотеке по адресу проспект Маркса 114, 2 этаж состоится встреча с Сергеем Пархоменко.