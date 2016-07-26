В Ачинске полицейский и следователь избили случайного прохожего и отправились в колонию

Два сотрудника правоохранительных органов Ачинска проведут по три года в колонии строгого режима за избиение мужчины. Об этом сообщили в краевой прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, ночью 9 июня 2015 года заместитель руководителям следственного отдела по Ачинскому району ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и начальник межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции находились в Ачинске около развлекательного комплекса «Кедр». Подвыпившим полицейским сделал замечание случайный прохожий. Начавшаяся между ними перепалка переросла в драку — полицейские несколько раз били мужчину по голове и по телу, он падал головой на асфальт.

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Жителя Ачинска доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, которая впоследствии привела к психическому заболеванию — органическому расстройству личности — и судорожному синдрому.

Сотрудники правоохранительных органов свою вину не признали, но факт драки подтвердился записью с камеры наблюдения. Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, полицейского уволили после проверки, которую провела служба собственной безопасности, за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов. Его товарищ тоже лишился работы. Суд отправил их в колонию строгого режима. Один из них должен провести там 3 года, а второй — 3,5 года.

Бывшие правоохранители попытались оспорить решение суда, указывая на нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела. Но доводы жалобы признали необоснованными, а приговор оставили без изменений.