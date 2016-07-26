Программа Дня народного единства и поход на Север: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в составит -1°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 12:00 в Красноярске обсудят программу празднования Дня народного единства. С подробной программой празднования можно ознакомиться здесь. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 17:20 в кинотеатре Мечта открывается IX Большой фестиваль мультфильмов (6+). На открытии представят французский полнометражный фильм «Далеко на Север». Хоть фильм и был сделан во Франции, но рассказывает он о России и заставляет вспомнить яркие образы из русской литературной классики и приключенческой литературы.

В 19:00 красноярцев приглашает в Театр кукол на спектакль «Мелкий бес» (18+). В спектакле используется большое количество кукол разных систем и размеров, а также разнообразные костюмы. Каждый новый персонаж и эпизод станут для зрителя неожиданностью. Благодаря образному языку театра кукол подчеркивается глубина и высокий психологизм литературного материала.

В 19:30 в матче группового этапа Лиги Чемпионов мужская команда БК «Енисей» сыграет против литовского «Ювентуса» (0+).