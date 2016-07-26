Напавший на пенсионеров разбойник отправится в колонию особого режима (видео)

Суд вынес приговор 31-летнему мужчине, напавшему с топором на своих соседей-пенсионеров. Инцидент произошел 25 октября 2016 года в одном из домов частного сектора Центрального района Красноярска.

Мужчина в маске ворвался в дом, где проживали супруги 77 и 80 лет. Он угрожал пенсионерам топором и потребовал от них деньги. Пожилые супруги смогли отбиться, сорвали маску с нападавшего и вытолкали его за дверь. Злоумышленником оказался их сосед.

Полицейские оперативно приехали на место происшествия и задержали мужчину, который был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

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На него завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Полицейские доказали вину нападавшего и передали дело в суд.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.