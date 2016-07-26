Из-за шума жительница Зеленой рощи изрубила дверь соседу (видео)

Жительница Советского района Красноярска пробила дверь соседу металлическим тесаком в отместку за громкий ремонт в подъезде. Записью в социальных сетях поделился владелец квартиры.

Инцидент произошло в одном из домов на ул. Сергея Лазо. Мужчина снял на видео, как женщина стучит по двери металлическим кухонным тесаком. На вопрос о причинах такого поведения дебоширка пояснила, что ей надоел постоянный ремонт, из-за которого она не может спать.

«Ты уже год никому спокойствия не даешь. Я в каждую квартиру позвоню, всем скажу. Успокоить меня хочешь, мой мальчик? Успокою я вас», — пообещала женщина.

Ссору попытался прекратить сожитель дебоширки. Он спустился с верхнего этажа и забрал у возмущенной дамы тесак, которым она несколько раз замахивалась на «обидчика». Оплачивать причиненный ущерб красноярка отказалась.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» пояснили, что инцидент произошел еще в сентябре. Мужчина подал заявление в полицию. Пожилую дебоширку привлекли к административной ответственности за хулиганство.