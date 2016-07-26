Для борьбы с гололёдом «Жилфонд» заготовил 100 кубометров песчано-соляной смеси

Специалисты ГУК «Жилфонд» перешли на режим работы в зимних условиях. С наступлением холодов усилен контроль за содержанием придомовой территории. Для подсыпки дворов при гололёде компания заготовила 103м3 песчано-соляной смеси.
Подрядные организации и производственные участки, ответственные за содержание придомовых территорий, оснащены необходимым инвентарём для ликвидации наледи, а специалисты прошли инструктаж по работе в климатических условиях межсезонья.
«Была проведена проверка подрядных организаций на возможность привлечения спецтехники для качественного содержания придомовых территорий. Помимо этого, сотрудники „Жилфонда“ не менее одного раза в неделю проводят осмотр домов, чтобы выявить возможные недостатки в тепловом контуре МКД и, следовательно, не допустить выхолаживания помещений», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».
При выборе материалов для подсыпки дворов специалисты руководствуются пожеланиями жителей, пояснили в пресс-службе «Жилфонда». В некоторых районах для обработки придомовых территорий используется песок, в других жители предпочитают, чтобы дорожки обрабатывались песчано-соляной смесью.