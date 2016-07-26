Красноярцам пообещали теплое начало ноября

В Красноярске в течение недели ожидается переменчивая погода. По данным синоптиков, самой холодной станет ночь среды, 1 ноября.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник днем будет +1 °C, а ночью ожидается −2 °C. Во вторник похолодание сохранится, днем также ожидается −2 °C, а ночью температура опустится до −6 °C.

В первый день ноября потеплеет, уличные термометры днем покажут 0 °C. Ночь среды станет самой холодной на этой неделе: синоптики ожидают до −7 °C. В четверг воздух прогреется до + 4 °C, ночью ожидают −4 градуса. Пятница, 3 ноября, станет самым теплым днем — синоптики обещают + 9 °C днем и 0°C ночью.

К выходным немного похолодает, в субботу ожидается + 5 °C днем и 1 градус тепла ночью. В воскресенье температура воздуха продолжит опускаться: днем столбики уличных термометров покажут +2 °C и −1 °C ночью.

Всю неделю будет облачно, ожидается дождь и мокрый снег. Синоптики обещают, что осадков не будет во вторник и среду. Ветер преимущественно будет дуть с юга и запада со скоростью от 1 до 4 м/с.