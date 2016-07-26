Злостных неплательщиков за услуги ЖКХ лишат имущества

24 октября ГУК «Жилфонд» провел совместный рейд с судебными приставами. Специалисты побывали в домах № 36, 44, 46, 48, 50 по улице Транзитная.

В ходе рейда приставы составили два акта описи и ареста имущества, у одного должника имущество сразу было изъято и передано на ответственное хранение представителю взыскателя. В частности, один из жителей дома по ул. Транзитная, 46 лишился LCD телевизора Samsung. Теперь у должника есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность перед ООО ГУК «Жилфонд». В противном случае арестованное имущество будет принудительно реализовано.

Сумма долга мужчины за коммунальные платежи перед ГУК «Жилфонд» составляет 22 738,60 рублей.

За время рейда судебные приставы и жилищники обошли 12 неплательщиков в Кировском районе, чей долг составляет в среднем от 20 до 50 тысяч рублей. Подобные выезды пройдут во всех районах города. Во время визита должникам разъясняют их права и обязанности по погашению задолженности, а также вручают постановления о возбуждении исполнительного производства.