Злостных неплательщиков за услуги ЖКХ лишат имущества

24 октября ГУК «Жилфонд» провел совместный рейд с судебными приставами. Специалисты побывали в домах № 36, 44, 46, 48, 50 по улице Транзитная.
В ходе рейда приставы составили два акта описи и ареста имущества, у одного должника имущество сразу было изъято и передано на ответственное хранение представителю взыскателя. В частности, один из жителей дома по ул. Транзитная, 46 лишился LCD телевизора Samsung. Теперь у должника есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность перед ООО ГУК «Жилфонд». В противном случае арестованное имущество будет принудительно реализовано.
Сумма долга мужчины за коммунальные платежи перед ГУК «Жилфонд» составляет 22 738,60 рублей.
За время рейда судебные приставы и жилищники обошли 12 неплательщиков в Кировском районе, чей долг составляет в среднем от 20 до 50 тысяч рублей. Подобные выезды пройдут во всех районах города. Во время визита должникам разъясняют их права и обязанности по погашению задолженности, а также вручают постановления о возбуждении исполнительного производства.
«С каждым неплательщиком мы работаем индивидуально. Среди должников есть платежеспособные жители, которые не платят за ЖКУ, потому что забывают. Из-за их забывчивости страдают те, кто вносит оплату вовремя. Дом недополучает деньги на ремонты. В отношение этих должников ранее уже были приняты все, предусмотренные законом меры воздействия: напоминание о необходимости погасить задолженность, вручение досудебной претензии, заявление в суд. При этом мы всегда готовы идти навстречу жителям. Естественно заплатить сразу большую сумму проблематично, поэтому в компании готовы рассмотреть варианты поэтапного погашения долга в рассрочку», — пояснил Дмитрий Новиков, начальник управления по работе с дебиторской задолженностью.