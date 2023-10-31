Победительница «Голоса» Дарья Антонюк снимается в сериале на Первом канале

Победительница шоу «Голос», уроженка города Зеленогорска Красноярского края Дарья Антонюк снимается в российском сериале «Ищейка», который идет на Первом канале. Сообщение об этом появилось в социальной сети. Уже опубликованы кадры, на которых можно увидеть девушку на съемочной площадке.



Публикация от SUPER (@super.ru) Окт 30 2017 в 6:11 PDT

Девушка снимается в третьем сезоне сериала, который рассказывает о жизни женщины-следователя. «Ищейка» аналогом западного сериала The Closer. Первый сезон вышел на Первом канале в 2016 году и имел большой успех. Второй сезон уже снят и готовится к выходу в эфир.

Материалы по теме Топ-5 новых русских сериалов, за которые не стыдно Разве что совсем немного

Съемки третьего сезона, в котором участвует Дарья Антонюк, проходят в Москве и Геленджике. Дарья сыграет роль талантливой джазовой певицы. Сниматься в сериале ее пригласил режиссёр картины Дмитрий Брусникин. Кроме того, Дарья запишет саундтрек к фильму.

Съемки третьего сезона продлятся до февраля 2018, сериал будет выходить в эфир на Первом канале.