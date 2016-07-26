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Максим Галкин подарил бабе Лене билеты в Италию
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Максим Галкин подарил бабе Лене билеты в Италию

30 октября 9:56
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Красноярская путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена, приняла участие в съемках нового проекта «Старше всех», который посвящен активным бабушкам и дедушкам. Передача вышла накануне, 29 октября, на Первом канале.

В студию 90-летняя баба Лена въехала на верблюде. Она рассказала ведущему программы Максиму Галкину о своих путешествиях. В конце встречи он подарил красноярке авиабилеты в Италию. Баба Лена поблагодарила ведущего.

Известная красноярка приняла участие в съемках проекта «Старше всех»
Фото: скрин «Старше всех» Первый канал
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Напомним, пожилая путешественница из Красноярска получила известность после того, как о ней рассказала москвичка Екатерина Папина, повстречавшая ее в Таиланде.

В декабре 2016 года в эфире программы «Модный приговор» известный певец Николай Басков подарил ей путевку в Таиланд. В начале сентября баба Лена посетила Италию и приняла участие в съемках передачи для крупнейшего немецкого канала RTL.

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