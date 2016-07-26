Красноярские музеи пригласили горожан на «Ночь искусств»

В ночь с 4 на 5 ноября муниципальные музеи Красноярска присоединятся к всероссийским акциям «Ночь искусств» и «Ночь истории». События, приуроченные к акции, стартуют уже 3 ноября.
В усадьбе В.И. Сурикова (ул. Ленина, 98) 3 ноября с 18:00 до 20:30 будут говорить об искусстве и истории. В центре обсуждения — картина Василия Сурикова «Боярыня Морозова». В музее представят предметы, связанные с написанием картины — монашеский клобук (головной убор), фотографии женщин, послуживших прообразом боярыни и др.
В этот же день в музее художника Бориса Ряузова (ул. Ленина, 127) с 18:00 до 21:30 состоится вечер науки и искусства «Свет и цвет». На примере картин выставки «Снега и льды» посетители увидят, как происходит преломление света. Организаторы предложат гостям разгадать колористическую загадку: узнать, как ультрафиолет помогает реставрировать картины, поучаствовать в квесте на тему родного города. Финалом вечера станет музыкальное выступление творческого дуэта студентов Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова.
«Мемориал Победы» (ул. Дудинская,2а) откроет свои двери для посетителей 4 ноября с 16:00 до 21:00. В рамках акции «Ночь истории» состоится открытие выставки по истории Красноярской воздушной трассы, на которой покажут фильм Русского географического общества «АлСиб. Секретная трасса». Также пройдёт интерактивный квест по музею и будет организована локация с настольными играми по истории Великой Отечественной войны.
Опрос
-
Да, рублюсь каждый день21,8%
-
Играю, но редко25,1%
-
Уже наигрался, больше не интересуюсь31,9%
-
Никогда не играл21,2%