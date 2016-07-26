В красноярском супермаркете задержали воришку с гранатой

В одном из супермаркетов Красноярска задержали молодого мужчину за незаконное хранение боеприпасов. У него при осмотре изъяли гранату и два ножа.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел днем 30 октября в одном из магазинов сети «Красный яр» в Центральном районе Красноярска. Один из покупателей украл в супермаркете мелкий товар, и сотрудники вызвали Росгвардию.

Прибывшие на место бойцы задержали 31-летнего подозреваемого. При осмотре у него обнаружили учебную гранату РГ-42 (советская ручная осколочная граната). Также у злоумышленника с собой было два ножа.

Задержанного доставили в отдел полиции. Оказалось, что красноярец ранее был неоднократно судим. В настоящее время проводится экспертиза ножей, чтобы установить, являются ли они холодным оружием.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении красноярца.