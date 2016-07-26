Загадочное убийство тувинского студента расследуют в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства 18-летнего парня. Предположительно, жертвой неустановленного преступника стал студент из Тувы.

Тело парня с колото-резаным ранением спины обнаружили в час ночи 30 октября возле одного из домов по ул. Карла Маркса. По данным местных СМИ, это произошло около студенческого общежития Сибирского университета потребительской кооперации.

Медики боролись за жизнь пострадавшего, но через некоторое время он скончался. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают преступника.

Также этим делом заинтересовались в правительстве Тувы, уроженцем которой, по предварительным данным, являлся убитый.