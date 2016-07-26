Высокопоставленного сотрудника красноярского ДОСААФ осудили на 2 года

В Красноярском крае осудили заместителя председателя местного отделения ДОСААФ России Владимира Егорова. Его подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установили сотрудники ФСБ, 46-летний мужчина присваивал деньги, которые получал от курсантов автошколы ДОСААФ, расположенной в Сухобузимском районе. Молодые люди платили за обучение вождению транспортных средств различных категорий и выдачу соответствующих свидетельств. За 2 года, с 2013 по 2015 год, Владимир Егоров присвоил деньги 31 курсанта, всего около 630 тысяч рублей.

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Мужчину задержали, на него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

23 октября 2017 года Сухобузимский районный суд признал Владимира Егоров виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в колонии общего режима.