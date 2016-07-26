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В красноярском ДОСААФ отрицают причастность к мошенничеству в Сухобузимском районе
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В Красноярском крае

В красноярском ДОСААФ отрицают причастность к мошенничеству в Сухобузимском районе

31 октября 17:32
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В Красноярском отделении ДОСААФ опровергли информацию о том, что один из руководителей их организации присваивал деньги курсантов. О том, что заместителя председателя организации задержали за мошенничество в Сухобузимском районе Красноярского края, сообщили в ФСБ.

Как рассказал Newslab.ru начальник организационно-планового отдела регионального отделения ДОСААФ России Василий Балацкий, Владимир Егоров, которого обвиняют в мошенничестве, не имеет отношения к их организации.

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Василий Балацкий уточнил, что Егоров действительно работал в красноярском отделении ДОСААФ несколько лет назад. Однако позже мужчина уволился и переехал в Сухобузимский район.

«Он использовал свой бывший статус работника ДОСААФ, работая под нашей вывеской. Точнее, как таковой вывески на автошколе не было, он просто распространил такую информацию», — пояснил Василий Балацкий.

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