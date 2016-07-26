В Красноярском крае может появиться новый официальный выходной день

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края предлагают сделать День защиты детей выходным. Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент и размещен на его сайте.

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«В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации приняты региональные законы, которыми установлены региональные праздники, праздничные и памятные даты, в том числе День защиты детей», — говорится в пояснительной записке к закону.

Если новый закон примут, то список регионов, где 1 июня — День защиты детей является нерабочим, пополнится Красноярским краем.

К тому же, считают разработчики закона, его принятие позволит в будущем избежать таких ситуаций, как возникла в прошлом году, когда перенос детского карнавала с 1 июня на 12-ое стал причиной недовольства жителей города и края.