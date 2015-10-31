В скандальной красноярской колонии умер заключенный

В красноярской исправительной колонии общего режима № 31 (ул. Кразовская, 10) умер заключенный. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Тело 34-летнего мужчины обнаружили 30 октября. Известно, что он попал в колонию за тяжкое преступление. Находясь там, он получил дополнительный срок по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В общей сложности ему предстояло провести в местах лишения свободы 15 лет.

«Фактов насильственной смерти не установлено. Конфликтов с другими осужденными и сотрудниками у мужчины не возникало, физическая сила и специальные средства к нему не применялись. Осужденный состоял на профилактическом учете как склонный к суициду, членовредительству и нападению на сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

Материалы по теме Побег из ИК-17: «Спецназовцы за полчаса не уложились» Как в Красноярске охраняют убийц, насильников и террористов

В настоящее время расследованием занимается следственный комитет. Также в проверке участвует прокуратура и ГУФСИН.

Напомним, недавно заключенные ИК-31 пожаловались на избиения и пытки, после чего в учреждении провели проверку. Представители прокуратуры установили, что в целом там соблюдаются требования законодательства, но все же нашли отдельные нарушения в деятельности администрации колонии при обеспечении режима и санитарно-гигиенических норм.