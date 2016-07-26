Красноярцы пожаловались на странного водителя автобуса, который взял их «в заложники»

Пассажиры автобуса маршрута № 71 пожаловались Newslab.ru на водителя, который не хотел выпускать их из сломавшегося автобуса. Водитель удерживал около 20 пассажиров в маршрутке, не желая открывать дверь. При этом он отказывался объяснить свои действия и хамил.

Все произошло в девятом часу вечера 19 октября в автобусе, который ехал в Зеленую Рощу. Пассажиры рассказали, что из центра города автобус «несся на большой скорости», а после Автовокзала сломался — на улице Аэровокзальная, перед поворотом на улицу Взлетная. Он остановился на светофоре, заглох и уже не смог завестись. После нескольких неудачных попыток водитель автобуса позвонил коллеге с того же маршрута, сообщил о поломке и попросил его как можно быстрее подъехать, чтобы пересадить пассажиров и не возвращать им деньги за проезд.

Пассажиры стали просить водителя открыть дверь, но он отказался это сделать. Мужчина не захотел выпускать из салона даже тех, кому не нужно было пересаживаться в исправный автобус и ехать дальше.

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Так как водитель не хотел этого делать, среди пассажиров началась паника. Один из них — молодой человек — стал ругать водителя и попытался проникнуть к нему в кабину, но тот в ответ пригрозил ему расправой. Женщины-пассажирки и кондуктор пытались урегулировать конфликт, но паника только нарастала. В итоге примерно через 7-10 минут, когда приехал другой автобус маршрута № 71, водитель все же открыл дверь и выпустил пассажиров на улицу.

По телефону, на который принимаются жалобы на водителей общественного транспорта, Newslab.ru пояснили, что автобусник отчасти вел себя правильно, но все равно нарушил должностную инструкцию. «Водитель может выпустить пассажиров из салона только на остановочном пункте — в месте, где будет безопасно. В случае поломки автобуса посреди проезжей части пассажиры должны оставаться на своих местах и ждать, пока транспортное средство окажется в безопасном месте — например, его отбуксируют», — пояснила диспетчер.

Напомним, пожаловаться на маршрутчиков красноярцы могут по телефону 256-84-04 (в рабочее время).

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