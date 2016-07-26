Житель поселка Стрелка поссорился со знакомым и сжег его гараж

Житель пос. Стрелка лишился почти шести миллионов рублей из-за ссоры со знакомым. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Пожар произошел в пос. Стрелка в Енисейском районе Красноярского края в августе этого года. Огонь уничтожил гаражный бокс и расположенный над ним тренажерный зал. Ущерб 43-летний владелец гаража оценил в 5,8 млн рублей. Так как причиной происшествия стал умышленный поджог, мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой установить личность виновника.

Полицейские сумели оперативно найти злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, который раньше уже имел проблемы с законом. Свой поступок мужчина объяснил конфликтом с хозяином строения. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное уничтожение чужого имущества. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время судьбу поджигателя решит суд.