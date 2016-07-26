В Канске на горящую лесопилку не пускали пожарных, чтобы скрыть нарушения

В Красноярском крае пожарным не позволяли тушить пожар на территории лесопилки, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили журналисты телекомпании «Канск 5 канал».
В субботу утром в Северо-Западной промзоне Канска произошел пожар на одном из лесоперерабатывающих предприятий. Работники лесопилки попытались не пустить пожарных на территорию, чтобы скрыть нарушения — они сжигали в яме отходы лесопиления. По факту пожара уже начали проверку — как пояснил начальник городского управления ГО и ЧС Владимир Орлов, он написал письма в прокуратуру и отдел надзорной деятельности по Канску и Канскому району МЧС России.
Напомним, 24 мая в Красноярском крае произошли серьезные пожары. В Канске, где пожар начался около лесопилок, сжигавших отходы, погибли два человека, без жилья остались больше 200 человек. Под следствием оказались глава города, главный пожарный инспектор района, судебный пристав, помогавший скрывать нарушения и хозяйка предприятия.
Пожарные пояснили, что после них количество пожаров стало существенно меньше.
«В этом году, наверное, после этих пожаров, которые послужили уроком, возгораний существенно меньше. Если брать последнее время, то, допустим, с 1 сентября по сегодняшний день пожарными подразделениями города Канска совершено всего 3 выезда на тушение отходов лесопиления», — пояснил начальник пожарного гарнизона Канска Алексей Кравцов.