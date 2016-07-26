В Канске на горящую лесопилку не пускали пожарных, чтобы скрыть нарушения

В Красноярском крае пожарным не позволяли тушить пожар на территории лесопилки, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили журналисты телекомпании «Канск 5 канал».

В субботу утром в Северо-Западной промзоне Канска произошел пожар на одном из лесоперерабатывающих предприятий. Работники лесопилки попытались не пустить пожарных на территорию, чтобы скрыть нарушения — они сжигали в яме отходы лесопиления. По факту пожара уже начали проверку — как пояснил начальник городского управления ГО и ЧС Владимир Орлов, он написал письма в прокуратуру и отдел надзорной деятельности по Канску и Канскому району МЧС России.

Напомним, 24 мая в Красноярском крае произошли серьезные пожары. В Канске, где пожар начался около лесопилок, сжигавших отходы, погибли два человека, без жилья остались больше 200 человек. Под следствием оказались глава города, главный пожарный инспектор района, судебный пристав, помогавший скрывать нарушения и хозяйка предприятия.

Пожарные пояснили, что после них количество пожаров стало существенно меньше.