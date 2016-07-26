Красноярскнефтепродукт первым привез в Красноярск революционное топливо ЭКТО 100

В Красноярске появился «сотый» бензин от ЛУКОЙЛ. В краевую столицу новинку привезло АО «Красноярскнефтепродукт». Генеральный директор лично заправил первый авто.

По случаю начала продажи бензина на АЗС КНП на Шахтеров, 18 прошла торжественная церемония. Первый бензовоз с топливом ЭКТО 100 на заправке встречали аплодисментами сотрудники и руководство компании КНП, оказавшиеся на АЗС автомобилисты и представители легендарного семейства Порше.

Топливо с октановым числом 100 считается уникальным для российского автомобильного рынка. Всего полгода назад его начала производить легендарная компания ЛУКОЙЛ, и пока оно представлено в единичных городах России.

Топливо создано на основе высокооктанового компонента — алкилата, который не содержит ароматических соединений и серы, а также имеет низкое давление насыщенных паров. Эти свойства помогают до минимума снизить выхлопы в атмосферу и сберечь топливную систему машины от преждевременного выхода из строя. ЭКТО 100 соответствует экологическому стандарту «Евро-5», так что его появление в Год экологии на крупнейшей сети АЗС региона весьма символично.

«Это чистейший бензин, который позволяет максимально использовать резервы современных автомобилей. Мы видим, что на рынке есть спрос на качественное топливо, и ЭКТО 100 можно назвать одним из лидеров. Мы планируем расширять реализацию данного продукта на наших АЗС. Кроме бензина, мы представляем сегодня дизельное топливо производства компании ЛУКОЙЛ. Это тоже по-своему инновационный продукт на рынке Красноярского края», — прокомментировал генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов.

Испытания показали, что ЭКТО 100 увеличивает мощность двигателя на 10%, а динамики разгона — на 7%. Расход топлива при этом снижается на 6%. Топливо рекомендовано для применения в атмосферных и турбированных двигателях. Вот почему крупнейшие автоконцерны мира рекомендуют ЭКТО 100 для машин премиального сегмента. Среди них Компания Porsche, производитель немецких внедорожников и спорткаров класса «люкс».

«Представительство компании Porsche в Москве уже давно сотрудничает с ЛУКОЙЛ. Испытания этого продукта показали прирост мощности, отдачу моторов даже у спорткаров, так что люди не зря платят за него деньги, оно того стоит», — рассказал генеральный директор Порше Центр Красноярск Петр Панфилов.

Цена на ЭКТО 100 составит 50 рублей за литр, заявили в КНП. Однако в первый день продаж красноярцы смогли заправиться со скидкой. Первых клиентов, пожелавших залить ЭКТО 100, гендиректора компаний заправляли, гордо надев белые перчатки.

«Если честно, не знала, что такой бензин вообще существует. Но в любом случае круто, конечно, что и у нас в Сибири такие новинки появляются. У меня машина совсем новая, которая относится к категории „Евро-5“. До этого на 98-м ездила, „попробую“ 100-й, Разница в цене небольшая», — поделилась мнением красноярская автолюбительница Анастасия Инюшева.

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КНП на сегодняшний день является единственным официальным поставщиком топлива ЭКТО 100 от ЛУКОЙЛ не только в Красноярске, но и во всей Восточной Сибири.

Напомним, сотрудничество компаний началось около полугода назад и уже принесло свои плоды — в сентябре состоялся запуск фирменных магазинов по продаже масел и технических жидкостей «ЛУКОЙЛ». Теперь — революционное топливо. И, похоже, на этом КНП останавливаться не намерены.