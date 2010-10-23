В Красноярске нашли две заправки с качественным бензином

В Красноярске продолжают проверять топливо на городских заправках. На прошлой неделе совместная комиссия общественников и краевых чиновников взяла на анализ пробы бензина и дизельного топлива на трех АЗС, расположенных неподалеку от города. Исследования образцов топлива проводились в лаборатории «Красноярскнефтепродукта», результаты опубликовали сегодня, 23 октября.

На заправке «Регион 24» (Енисейский тракт 10 км, 3/2) взяли на анализ бензин марки АИ-80 и дизельное топливо. Как оказалось, бензин не соответствует установленным нормам: в нем обнаружили превышение массовой доли серы почти в восемь раз. Дизельное топливо с этой заправки эксперты признали качественным.

На АЗС «Газпромнефть-Красноярск», расположенной на 12-м километре глубокого обхода Красноярска, взяли пробы бензина марки АИ-95G и дизельного топлива. По результатам лабораторных испытаний установлено, что оба вида топлива соответствуют установленным нормам.

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Также комиссия проверила топливо на заправке «КНП» (Енисейский тракт 12 км, 2/2 ). Здесь эксперты взяли образцы бензина марки АИ-98 и по результатам анализов признали его соответствующим нормам. Дизельное топливо с этой заправки также признали качественным.

Ознакомиться с протоколами проверок топлива можно на сайте Федерации автовладельцев России.