За красноярскими водителями начали следить новые камеры: ими оборудовали 25 участков

Новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения заработали в Красноярске в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог региона. Они появились на 25 участках: 18 перекрестков и 7 линейных участков.

Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, выезд на полосу встречного движения и некоторые другие нарушения ПДД.

«В настоящий момент все 60 приборов установлены и подключены к защищенным каналам связи, что позволяет начать тестирование приборов. Запуск системы запланирован на ноябрь», — уточнили «КрУДоре». Тестовый режим необходим для проверки работоспособности новых приборов.

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Напомним, их установили только на левобережной части Красноярска. При выборе мест учитывалось количество случившихся там ДТП и потенциальная опасность участков, на которых чаще всего нарушают правила.

Несколько новых камер установили в центре города: на пересечении ул. Вейнбаума — Карла Маркса, ул. Вейнбаума — Ленина, ул. Вейнбаума — пр. Мира, ул. Марковского — Вейнбаума, ул. Ленина — Горького, ул. Ленина — Робеспьера, ул. Ленина — Перенсона, ул. Карла Маркса — Диктатуры Пролетариата, ул. Карла Маркса — Декабристов, пр. Мира-Робеспьера, ул. Дмитрия Мартынова — Чернышевского.

Еще несколько комплексов будут следить за водителями в Октябрьском районе: ул. Высотная — пр. Свободный, ул. Ладо Кецховели — Красной Армии, ул. Ладо Кецховели — Копылова.

Также новыми камерами оборудовали Советский район: пр. Металлургов — ул. Тельмана, ул. 9 Мая — Водопьянова, ул. 9 Мая — Авиаторов, ул. Молокова — Батурина.

Кроме того, камеры установили на участках: ул. Партизана Железняка, 42 и 1 «е»; ул. Белинского, 8; ул. Дубровинского, 114; ул. Киренского, 19; ул. Свердловская, 2 «д» и пр. Свободный, 77 «д».

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