Из-за сломавшегося светофора в центре Красноярска разбились 5 машин (видео)

Сломавшийся светофор на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума в Красноярске стал причиной двух ДТП с пострадавшими. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что за 2 часа на сложном перекрестке в центре города разбились 5 машин.

Обе аварии произошли ночью 1 ноября и попали на уличную камеру наблюдения. На кадрах видно, что около полуночи на перекрестке столкнулись две машины, от удара одну из них отбросило на третий автомобиль. Спустя почти 2 часа, когда участники первой аварии еще не успели разъехаться, на этом же перекрестке произошло ДТП с участием еще двух машин, одна из которых — автомобиль такси.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в первой аварии пострадали двое водителей и пассажир, во второй — один водитель. Причиной обоих ДТП стал сбой в работе светофора.

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«Когда должен загораться красный для тех, кто едет по Карла Маркса, светофор просто тухнет. Но даже при неработающем светофоре, согласно знакам приоритета, Маркса — второстепенная», — сетуют водители.

В настоящее время светофор все еще работает неправильно, информацию о поломке уже передали службу 005. Движение на опасном перекрестке с утра 1 ноября регулирует экипаж ДПС.