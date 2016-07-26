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Центр Красноярска частично перекроют ради празднования Дня народного единства
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Центр Красноярска частично перекроют ради празднования Дня народного единства

1 ноября 13:58
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В Центральном районе Красноярска в конце недели ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня народного единства.

Ограничение будет действовать с 22:00 часов 3 ноября до 18:00 часов 4 ноября. В это время нельзя будет проехать от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого (гостиница «Красноярск») и по ул. Бограда — на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума.

Красным отмечены места, где 4 ноября будет закрыто движение транспорта
Скриншот:https://2gis.ru/krasnoyarsk

«Ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий в рамках празднования Дня народного единства», — пояснили в пресс-службе мэрии.

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