Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в ноябре в Красноярском крае

В ноябре практически на всей территории России будет теплее, чем обычно. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Практически на всей территории страны погода в ноябре ожидается выше нормы. Особенно теплая погода для ноября будет в Западной Сибири, особенно на юге, а также на западе Восточной Сибири — в Красноярском крае, Тюменской области», — отметил Вильфанд.
Согласно предварительному прогнозу, на остальной территории страны температура также будет около и выше нормы. Чуть холоднее обычного будет к северу от Москвы — в Ивановской, Ярославской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии.
Осадков в ноябре на европейской территории страны прогнозируется около нормы, «даже с некоторым дефицитом к западу от Москвы». «Но, как и октябрь, как и предыдущие месяцы и сезоны, прогнозируем, что и ноябрь будет неоднородным», — уточнил Вильфанд.