Должники «Жилфонда» могут оплатить половину суммы в рассрочку

ГУК «Жилфонд» объявляет акцию «50/50». С 1 ноября по 15 декабря у жителей, имеющих задолженность перед Городской управляющей компанией, есть возможность оплатить половину долга в рассрочку.

Действие акции распространяется только на собственников жилья, долг которых подтвержден судебным актом и исполнительный документ находится на исполнении в службе судебных приставов.

Чтобы принять участие в акции, собственникам жилья необходимо обратиться в управление по работе с дебиторской задолженностью по адресу: ул. Республики, 33 каб. 303 с заявлением об отзыве исполнительного документа, оплатить 50% от имеющейся задолженности, а на оставшуюся часть суммы оформить рассрочку.

Материалы по теме Злостных неплательщиков за услуги ЖКХ лишат имущества

На сегодняшний день количество должников, взыскание долга, которых находится на исполнении у судебных приставов составляет 11,5 тысяч человек. Средняя сумма задолженности у этих собственников составляет 35 −40 тыс. рублей.

Информацию о сумме задолженности можно уточнить по тел. 8(391)256-80-75; 256-80-79; 256-80-71 или на официальном сайте Управления службы судебных приставов по Красноярскому краю.