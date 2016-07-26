Для ледовой арены на Партизана Железняка предложили почти 5 тысяч названий

Завершился приём заявок на название объекта Зимней универсиады-2019 — ледовой арены на улице Партизана Железняка. Участники со всей России предложили 4 869 вариантов.

Следующий этап конкурса по выбору названия пройдет с 31 октября по 2 ноября. Экспертная группа в лице представителей сферы брендинга и нейминга, спортивной общественности и органов исполнительной, законодательной власти Красноярского края отберут 5 лучших названий.

Затем состоится этап народного голосования. С 20 ноября по 10 декабря в официальной группе Зимней универсиады-2019 во «ВКонтакте» каждый желающий сможет выразить свое мнение и выбрать лучший вариант названия ледовой аренды. Победитель конкурса получит денежный приз и сувениры с символикой предстоящих Студенческих игр.

Конкурс на название нового объекта Зимней универсиады-2019 стартовал в начале октября. В нём могли принять участие все жители России, отправив заявку со своими предложениями.

Ледовая арена на улице Партизана Железняка Красноярска является одним из объектов Зимней универсиады-2019, рассчитана на 3500 мест и включает в себя основную и тренировочную ледовые арены, размером 30 и 60 м. В период проведения игр здесь будут проходить соревнования по хоккею среди мужских команд. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2018 году.

После проведения Студенческих игр на ледовой арене разместятся отделения спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, спортивной школы по хоккею «Сокол», спортивной школы олимпийского резерва им. Б. Х. Сайтиева, а также ХК «Сокол». Кроме того, будет предусмотрена возможность для занятий различными видами спорта жителями столицы региона, а многофункциональность комплекса позволит проводить различные культурно-выставочные мероприятия.