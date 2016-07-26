Ученые СибГУ и КрасГМУ придумали способ быстрой диагностики тяжести перитонита

Команда ученых красноярских вузов разработала уникальную интеллектуальную систему определения степени тяжести перитонита. В исследованиях участвовали сотрудники кафедры системного анализа и исследования операций Института информатики и телекоммуникаций СибГУ и кафедры общей хирургии имени профессора М.И. Гульмана КрасГМУ.

Перитонит — воспаление брюшины, которое сопровождается болью в животе, напряжением мышц, тошнотой и другими признаками. Это заболевание может угрожать жизни пациента, поэтому требует оперативной диагностики и скорейшего лечения. Разработанная красноярскими учеными система позволяет быстро определить тяжесть перитонита по показателям крови и исследованиям брюшной полости.

«Была создана программа, позволяющая быстро и качественно оценить тяжесть состояния пациентов, а также сформировать схему адекватной терапии. Созданная модель получила высокую оценку в диагностике пациентов с диагнозом перитонит, позволяющая экстренно диагностировать степень патологического процесса», — отмечает кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей хирургии имени профессора М.И. Гульмана КрасГМУ Дябкин Евгений Владимирович.

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Для выполнения аналогичной диагностики врач использует 13 различных показателей, новой интеллектуальной системе достаточно всего четырех из них. При этом она показала 100-процентную точность диагностики.

В основе системы база данных, содержащая сведения о протекании заболевания, собранная по историям болезни пациентов.