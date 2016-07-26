Ученые СибГУ и КрасГМУ придумали способ быстрой диагностики тяжести перитонита

Команда ученых красноярских вузов разработала уникальную интеллектуальную систему определения степени тяжести перитонита. В исследованиях участвовали сотрудники кафедры системного анализа и исследования операций Института информатики и телекоммуникаций СибГУ и кафедры общей хирургии имени профессора М.И. Гульмана КрасГМУ.
Перитонит — воспаление брюшины, которое сопровождается болью в животе, напряжением мышц, тошнотой и другими признаками. Это заболевание может угрожать жизни пациента, поэтому требует оперативной диагностики и скорейшего лечения. Разработанная красноярскими учеными система позволяет быстро определить тяжесть перитонита по показателям крови и исследованиям брюшной полости.
«Была создана программа, позволяющая быстро и качественно оценить тяжесть состояния пациентов, а также сформировать схему адекватной терапии. Созданная модель получила высокую оценку в диагностике пациентов с диагнозом перитонит, позволяющая экстренно диагностировать степень патологического процесса», — отмечает кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей хирургии имени профессора М.И. Гульмана КрасГМУ Дябкин Евгений Владимирович.
Для выполнения аналогичной диагностики врач использует 13 различных показателей, новой интеллектуальной системе достаточно всего четырех из них. При этом она показала 100-процентную точность диагностики.
В основе системы база данных, содержащая сведения о протекании заболевания, собранная по историям болезни пациентов.