Открытие КРЯККа и мультимедийный спектакль: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в составит −1°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» открывается Красноярская ярмарка книжной культуры 2017 (0+). Главная тема КРЯКК этого года — наука и культура. Подробно ознакомиться с программой можно здесь (для взрослых) и здесь (для детей).

В 11:00 в Красноярске при участии известных спортсменов, тренеров и ветеранов спорта начнут презентовать книгу «Красноярский биатлон: история в лицах, событиях, фактах». В книге на документальной основе представлена история развития в Красноярском крае одного из самых популярных в мире видов спорта. Место действия: конференц-зал СФУ (пр. Свободный 79/10). Подробнее читайте на Newslab.ru.

В «Арене. Север» пройдет хоккейный матч между клубами «Сокол» и «Саров» в рамках Чемпионата Высшей хоккейной лиги (6+). Начало в 19:00.

В 19:30 в Филармонии начнется мультимедийный спектакль «Икар на краю времени» (6+). Зрителям расскажут историю отважного мальчика, который не побоялся отправиться на поиски энергетических глубин черной дыры.