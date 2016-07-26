Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков

В ноябре в Красноярском крае стартует профориентационная кампания «Неделя МРСК Сибири» — двери подстанций распахнутся, чтобы познакомить старшеклассников и студентов с особенностями работы отрасли.

Взаимодействие с учебными заведениями и привлечение в отрасль молодых квалифицированных специалистов — стратегически важное направление кадровой политики «МРСК Сибири». Для этого сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» разработаны и на постоянной основе проводятся уроки безопасности, экскурсии, презентации; организуются площадки на «Ярмарке вакансий», производственная практика и работа летних энергоотрядов.

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В рамках «Недели» специалисты проведут экскурсии и презентации в 58 учебных заведениях — школах, ссузах и вузах на всей территории присутствия филиала «Красноярскэнерго». Мероприятия стартуют 3 ноября — к энергетикам приедут школьники из сел Ермаковское и Крутояр, поселка Приморск, а студентов Балахтинского аграрного техникума ждёт встреча, на которой они получат ответы на интересующие их вопросы.

«Современные дети стали серьёзно относиться к выбору будущей специальности, и это хорошо. Наша задача рассказать о красноярской энергосистеме, познакомить с ней подрастающее поколение. Для школьников — это новая информация о мире профессий и возможность задуматься над тем, чтобы связать свою судьбу с энергетикой, а для студентов профильных учебных заведений — шанс определиться с местом работы», — рассказывает начальник департамента управления персоналом Юлия Кузнецова.

Проект «Неделя МРСК Сибири» — это площадка, на которой могут встретиться будущие работникам и работодатели, чтобы получить ответы на все интересующие их вопросы.