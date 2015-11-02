Александр Усс предложил пересмотреть финансирование красноярского спорта

Врио губернатора Александр Усс призвал пересмотреть расходы Красноярского края на развитие спорта. Сейчас регион тратит на профессиональных спортсменов — некоторые их которых даже не красноярцы — в разы больше денег, чем на развитие общедоступного массового спорта. Эта ситуация, по мнению Усса, требует переосмысления.

Выступая 1 ноября перед краевыми депутатами, Усс отметил дисбаланс между расходами на профессиональный и массовый спорт и его негативные последствия.

«Красноярский край стабильно входит в десятку лучших субъектов РФ по результатам высших спортивных достижений и этим мы обоснованно гордимся. А вот в направлении „физическая культура и массовый спорт“ мы были — прошу обратить внимание — в 2014 году на 42 месте, в 2015 — на 54-м, а в 2016 оказались 68-ми в стране. Такое скольжение вниз не случайно. К примеру, в 2017 году на развитие физкультуры в муниципальных образованиях выделено 320 млн рублей. А на профессиональные клубы, в некоторых из которых красноярцев почти нет, в 4 раза больше — 1 млрд 331 млн рублей. Пора переосмыслить, что, как, и с какими результатами мы развиваем», — сказал врио губернатора.

Материалы по теме «Понаехавшие»: иностранцы, играющие за красноярские клубы Легионеры из-за рубежа — дальнего и ближнего

Физкультура и массовый спорт дают обычным людям возможность укреплять здоровье и улучшать свое состояние. Цель профессионального спорта — достижение высоких спортивных результатов и зрелищность.

«Молодежная политика и развитие спорта требуют ответственного отношения. Здесь нельзя ориентироваться только на поддержку крупных и ярких мероприятий, который у нас много. В течение целого ряда лет мы создавали сеть центров, клубов, внешне не очень заметных молодежных площадок, каждая из которых должна иметь организационные финансовые возможности и качественно работать в обычном ежедневном режиме», — считает Усс.