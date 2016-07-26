Красноярские хоккеисты с разгромным счетом проиграли в финале Кубка России

Хоккейный клуб «Енисей» в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом проиграл хабаровскому клубу «СКА-Нефтяник». Встреча проходила на арене «Ерофей» в Хабаровске и закончилась счетом 4:0 в пользу хозяев.

В пресс-службе клуба отметили, что результат во многом обусловлен акклиматизацией игроков: после кубка мира, который прошел 15 октября в Швеции, они не смогли как следует подготовиться к следующей игре. «„Енисей“ прилетел в Красноярск, где подготовка по сути была сорвана — лед не готов, и затем улетел в Хабаровск, не в самых лучших кондициях», — сообщается на сайте клуба.

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В марте 2017 года красноярская команда встречалась с хабаровчанами в полуфинале чемпионата России. После матча, который «Енисей» проиграл со счетом 2:1, разгорелся скандал. Тогда старший тренер красноярского клуба заявил, что организаторы турнира заранее отказали им в борьбе за первое место. Красноярцам вручили расписание, в котором в день финала у них значился отлет домой.

Добавим, сейчас хоккеистам «Енисея» предстоит серия игр чемпионата России. Первый матч «Енисей» проведет 4-го ноября в Кемерово.