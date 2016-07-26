Земли Советского района избавили от незаконных автостоянок

В Советском районе от незаконных автостоянок освободили более 11 тыс. кв. метров земли. С начала года администрация освободила 277 земельных участков от самовольных сооружений, из них 24 — незаконные автостоянки.

Под снос в ходе мероприятий по демонтажу самовольных сооружений попали две автостоянки по ул. Батурина в районе домов 5г и 5д. Подрядчики демонтировали заборы, шлагбаумы и помещения охраны. Собственники были заранее уведомлены о необходимости освободить в семидневный срок самовольно занятые земельные площади, но не отреагировали и в добровольном порядке не убрали стоянки.

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Такие же уведомления о демонтаже получили и владельцы двух стоянок по ул. Молокова, 66. Их демонтаж администрация района уже проводила неоднократно: два раза в прошлом году и один — в этом. Но они снова появились на том же месте.

«Администрация города видит решение этой проблемы в благоустройстве и озеленении территорий, освободившихся после демонтажа от временных сооружений, если они не предусмотрены под размещение законных стоянок или капитальную застройку. В связи с этим в ближайшие дни на участке между Молокова, 66 и Шахёров, 44 будут произведены посадки крупномерных деревьев», — уточнил первый заместитель руководителя администрации Советского района Сергей Шанёв.

Первые посадки пройдут уже на следующей неделе. Владельцев автомобилей, которые пользовались услугами незаконных автостоянок, просят размещать свои транспортные средства на пяти законных автомобильных стоянках в окрестностях.