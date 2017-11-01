Фоторепортаж: Как выглядит проспект Мира после ремонта?

Ремонт проспекта Мира, длившийся четыре месяца, официально завершен. С 1 июля по 31 октября на нем обновляли асфальт, тротуары и бордюры, делали ливнёвку и освещение. Смотрим, как проспект выглядит после окончания ремонта. Спойлер: не очень. И это мы ещё новые фонари не видели.

Как ремонтировали проспект Мира?

Планы были хороши: за 3 месяца на главной улице Красноярска предполагалось заменить асфальт и бордюры, обновить тротуары с учетом интересов маломобильных горожан, перенести кабели инженерных сетей под землю, поставить новые фонари, сменить заборчики и — финальный штрих — выполнить благоустройство.

Работу в мэрии оценили почти в 170 млн рублей, нашли генерального подрядчика — красноярскую фирму ООО «ИЦ СпецПромПроект», и приступили. Скандалы начались почти сразу. Уже через пару недель стало понятно, что в отведенные сроки рабочие не укладываются. В сентябре дорожников застукали за пьянством на рабочем месте. В октябре, когда стало понятно, что работа уже неприлично затягивается, на помощь дорожникам вывели заключенных. Эта безобразная история с ремонтом проспекта стала в том числе одной из причин ухода мэра Эдхама Акбулатова с поста.

Последним днём ремонта стал 31 октября. Сегодня, 1 ноября, мы прошли по обновлённому проспекту от Большого концертного зала до улицы Профсоюзов. Смотрим и огорчаемся.

На проспекте должны были появиться новые фонари. Их до сих пор нет: вроде как задержались по пути из Екатеринбурга. На проспекте Мира под них уже провели кабели и приготовили площадки для установки. Судя по пустым колодцам для коммуникаций, к их прокладке еще не приступили.

Хороша ли ливневая канализация, не совсем ясно: пока шёл ремонт, осенние дожди сменил снег. Вызывает вопросы оформление сливов дождевой воды от домов на проезжую часть. Часть из них закрыли металлической решеткой, а остальные — это просто канавка с песком.

После ремонта ям на проспекте не стало, автомобилисты ликуют. Грустят пешеходы — где-то раскопали и не уложили заново брусчатку, где-то не заделали сливы, а кое-где вообще оставили столбы посреди пешеходного перехода.

Покрытые брусчаткой тротуары, которыми красноярцы раньше гордились, теперь выглядят откровенно убого. Да, это окончательный вариант. Да, теперь главная улица Красноярска выглядит вот так. Вы только посмотрите на это, ну как так можно было?

Короче, как-то нехорошо получилось, а местами хуже, чем было до ремонта. И это мы еще новые фонари не видели. Вы будете смеяться, но чиновники итогами ремонта в целом довольны.

Руководитель Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Александр Горленко поставил рабочим «твердую троечку». Особенно он был рад устройству ливневой канализации и тому, что часть проводов убрали под землю.

Сейчас в мэрии начали претензионную работу, обещают наказать подрядчиков штрафами. Настоящее качество ремонта покажет зима и весна. Посмотрим, как обновленный проспект Мира переживет их.