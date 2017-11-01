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Фоторепортаж: Как выглядит проспект Мира после ремонта?

Фоторепортаж: Как выглядит проспект Мира после ремонта?

01.11.2017
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Как ремонтировали проспект Мира?

Планы были хороши: за 3 месяца на главной улице Красноярска предполагалось заменить асфальт и бордюры, обновить тротуары с учетом интересов маломобильных горожан, перенести кабели инженерных сетей под землю, поставить новые фонари, сменить заборчики и — финальный штрих — выполнить благоустройство.

Работу в мэрии оценили почти в 170 млн рублей, нашли генерального подрядчика — красноярскую фирму ООО «ИЦ СпецПромПроект», и приступили. Скандалы начались почти сразу. Уже через пару недель стало понятно, что в отведенные сроки рабочие не укладываются. В сентябре дорожников застукали за пьянством на рабочем месте. В октябре, когда стало понятно, что работа уже неприлично затягивается, на помощь дорожникам вывели заключенных. Эта безобразная история с ремонтом проспекта стала в том числе одной из причин ухода мэра Эдхама Акбулатова с поста.

Последним днём ремонта стал 31 октября. Сегодня, 1 ноября, мы прошли по обновлённому проспекту от Большого концертного зала до улицы Профсоюзов. Смотрим и огорчаемся.

Как и обещали до начала ремонта, во многих местах исчезли парковочные карманы — это сделали для того, чтобы расширить тротуары и сделать их более удобными для пешеходов. Из-за этого на большинстве кварталов одна из полос дороги полностью занята припаркованными машинами. Около арки, ведущей на площадь Мира, ничего, кроме асфальта не поменялось — машины все так же припаркованы вдоль дороги
Около здания следственного комитета и кафе Mama Roma парковать машины по-прежнему негде, поэтому они занимают одну из полос
Около Дома Быта знак парковки остался, но парковочные места скрылись под брусчаткой тротуара
Очень широкий тротуар появился около Технологического института (пр. Мира, 82). Машинами теперь заставлена вся правая полоса.

На проспекте должны были появиться новые фонари. Их до сих пор нет: вроде как задержались по пути из Екатеринбурга. На проспекте Мира под них уже провели кабели и приготовили площадки для установки. Судя по пустым колодцам для коммуникаций, к их прокладке еще не приступили.

Провода убрали под землю, но часть из них еще не подключили и они торчат из открытых люков на тротуарах. Кое-что осталось и на столбах. А посреди тротуара просто валяется поддон от брусчатки.
Старые столбы иногда выглядят таким образом
Провода остались
На участке между ул. 9 Января и ул. Сурикова брусчатку разобрали и забыли уложить обратно
Рабочие заботливо протирают дорожную камеру тряпочкой
В некоторых местах электрические провода провели не туда — этот вытащили в нескольких метрах от будущего столба
«Колодцы» для коммуникаций уже готовы, но еще пусты и не всегда закрыты
С прокладкой коммуникаций, похоже, не обманут — кабели уже привезли
Платформы для фонарных столбов не везде установлены правильно. Например, у здания правительства (пр. Мира, 110) не хватило места и эту платформу просто обрезали. А еще посмотрите на дыры между бордюром и тротуаром.
Пешеходному переходу на ул. Робеспьера все время не везет — то его перегородят заборчиком, то столб установят прямо посередине. Не споткнитесь.

Хороша ли ливневая канализация, не совсем ясно: пока шёл ремонт, осенние дожди сменил снег. Вызывает вопросы оформление сливов дождевой воды от домов на проезжую часть. Часть из них закрыли металлической решеткой, а остальные — это просто канавка с песком.

Ливневую канализацию вроде сделали, а решеток больше не стало — всего две-три на квартал. Аккуратность примыкания бордюра к брусчатке даже не обсуждаем.
Распределены они загадочно — на участке от ул. Робеспьера до ул. Профсоюзов удалось найти лишь две решетки, причем обе они рядом с перекрестком с ул. Профсоюзов
Так «оформлен» слив воды через тротуар со здания министерства социальной политики края (Мира, 34)
Не лучше обстоят дела рядом со зданием правительства (Мира, 110)
На участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Сурикова слив оформлен плиткам, но промежутки забетонировали как попало
На этом тротуаре слив воды оформлен правильно, но вода будет стекать просто на проезжую часть, ливнёвки рядом нет.

После ремонта ям на проспекте не стало, автомобилисты ликуют. Грустят пешеходы — где-то раскопали и не уложили заново брусчатку, где-то не заделали сливы, а кое-где вообще оставили столбы посреди пешеходного перехода.

Тактильную плитку решили не укладывать дорожками, отметив только опасные места, например, выходы на дорогу
Здесь же эта плитка — разделитель между двумя опасными участками тротуара
Около гостиницы «Октябрьская» рабочие сломали ограждения, не позволяющие машинам заезжать на тротуар. Здесь тоже может появиться парковка
Перекресток Мира и Парижской коммуны. Тротуар остался без бручастки.
Кстати, а где еще кусок бордюра?
Около сгоревшего много лет назад исторического здания (Мира, 49) убрали деревянный «коридор» и тротуар стал намного шире
Около театра имени Пушкина ничего не изменилось
Балетмейстеру Михаилу Годенко не понравилось бы такое состояние тротуара
Зачем ступеньки на тротуарах города?
Около перекрестка с ул. Декабристов 1 ноября всё еще кладут брусчатку. Это единственный участок, где работы идут после официального окончания.
Рабочие приехали сюда на велосипедах
Поработали — убрали за собой. Строительный мусор кидают прямо под дерево
Инновационные красноярские остановки — далеко от проезжей части и, судя по высоте лавочки, их можно использовать как барную стойку
У пешеходных переходов появилось одно несомненное достоинство — их сравняли с уровнем дороги, облегчив передвижение мам с колясками и инвалидов

Покрытые брусчаткой тротуары, которыми красноярцы раньше гордились, теперь выглядят откровенно убого. Да, это окончательный вариант. Да, теперь главная улица Красноярска выглядит вот так. Вы только посмотрите на это, ну как так можно было?

Выглядит не супер, но это ещё неплохой вариант, дальше поймёте, почему. На Мира, 36 рабочие убрали тактильную плитку, которую укладывали прошлой зимой. Получилось почти ровно, хотя границы хорошо видны
Ад перфекциониста
Фото: Вадим Добронец
Как так можно-то?
Около здания на Мира, 111 брусчатку укладывали, видимо, две конкурирующие бригады.
Дыра зияет — то ли машинка для резки плитки занята, то ли мастер, умеющий делать аккуратные стыки, заболел
Хотя, судя по стыкам брусчатки и бордюрного камня, он не ходил на работу вообще.
Рядом с первой городской аптекой (пр. Мира, 75) вроде бы все сошлось — и плитка той формы, и мастер почти сумел уложить брусочки в нужном порядке. Но опять фейл: материала не хватило.
Ничего, замажут бетоном как здесь.

Короче, как-то нехорошо получилось, а местами хуже, чем было до ремонта. И это мы еще новые фонари не видели. Вы будете смеяться, но чиновники итогами ремонта в целом довольны.

Руководитель Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Александр Горленко поставил рабочим «твердую троечку». Особенно он был рад устройству ливневой канализации и тому, что часть проводов убрали под землю.

Сейчас в мэрии начали претензионную работу, обещают наказать подрядчиков штрафами. Настоящее качество ремонта покажет зима и весна. Посмотрим, как обновленный проспект Мира переживет их.

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