На крупнейшей в Сибири выставке представят более 100 пород собак

11 ноября в МВДЦ «Сибирь» состоится крупнейшая в Сибири выставка собак «Енисейский меридиан». Хозяева и их питомцы будут бороться за звание чемпионов Российской кинологической Федерации. За один день посетители смогут увидеть более 400 собак свыше 100 пород. Выставка проводится в Красноярске один раз в год и, как отмечают организаторы, считается самой престижной во всем сибирском регионе.

В этом году на выставке можно будет увидеть много редких пород, которых нечасто встретишь на выставках не только российского, но и мирового масштаба. Это пиренейская горная собака, чехословацкая волчья собака, немецкий ягдтерьер, босерон (французская пастушья овчарка), японская акита-ину, аффенпинчер и другие.

Также пройдут монопородные выставки, где будут соревноваться породы: лабрадор, афганская борзая, гриффон, сербернар, французский бульдог, северная ездовая собака и вест-хайленд-уайт-терьер.

Все посетители смогут пообщаться с заводчиками, узнать особенности содержания той или иной породы, а также смогут приобрести щенка — в качестве домашнего любимца или для последующего разведения.

Напомним, выставка «Зоомир. Домашние животные» будет работать с 10 по 12 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).