В Красноярске откроется большой контактный зоопарк

10-12 ноября на выставке «Зоомир» в МВДЦ «Сибирь» откроется большой контактный зоопарк. Посетителей встретят известные обитатели красноярского зоопарка «Роев ручей» — енот Майя, гуанако Мишель, лиса Ральф, самоед Зима, а также щенки хаски.

На несколько дней животные переедут в МВДЦ «Сибирь», а гости выставки «Зоомир» смогут пообщаться и сфотографироваться с ними. На площадке зоопарка оформят фотозону — с чумом, нартами и нарядами северных народов. Любой желающий сможет примерить на себя роль заполярного жителя и сделать памятное фото с собакой-

самоедом или хаски.

Кроме этого, на выставке будет работать мини-ферма с породистыми козами и кроликами, а также конный клуб, где можно покататься на пони. Также посетители увидят экзотических животных: хамелеона, змей, тропических тараканов и пауков-птицеедов.

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На выставке будут представлены редкие породы собак — тибетский мастиф и ирландские волкодавы. В отдельном павильоне развернется выставка-продажа породистых голубей.

Напомним, выставка «Зоомир» пройдет с 10 по 12 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 10–11 ноября с 10:00 до 19:00, 12 ноября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: 10 ноября — 100 рублей, детям до 7 лет вход свободный, 11 и 12 ноября — 200 рублей, детям до 7 лет вход свободный