Коммунальщиков поблагодарили за участие в строительстве спорткомплекса «Тотем»

В спорткомплексе «Тотем» прошла церемония поощрения предприятий, принимавших активное участие в его строительстве. Благодарности получили Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в холдинг СГК) и компания «КрасКом».

Благодарственные письма министерства строительства и ЖКХ Красноярского края вручила первый заместитель министра Татьяна Василовская.

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Она отметила отзывчивость сотрудников предприятий и готовность решать вопросы, связанные с обеспечением спорткомплекса коммунальными услугами.

КТТК выполнила взятые на себя обязательства по подключению нового объекта к сетям СГК в полном объеме и в срок.

«Мы рады тому, что внесли свой вклад в реализацию проекта, открывающего для подрастающего поколения большие возможности. Отвечать потребностям времени, делать жизнь горожан комфортнее — одна из наших приоритетных задач», — отметил директор КТТК Сергей Иванов.

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров рассказал, что в период строительства все стороны взаимодействовали в режиме нон-стоп:

«Начиная с момента разработки проекта и до дня подачи ресурса в спорткомплекс наши специалисты буквально в режиме нон-стоп сотрудничали с представителями института „Красноярский ПромстройНИИпроект“ и краевым управлением капитального строительства.

Одной командой мы решали возникающие по ходу строительства задачи. К примеру, достаточно быстро мы нашли инженерное решение, позволяющее в очень стесненных условиях между зданий, построенных в середине прошлого века, проложить новые сети, минимально нарушив благоустройство».

Напомним, в 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов команда красноярского футбольного клуба «Тотем» встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил успехи клуба и поручил построить для юных чемпионов собственный спортивный комплекс.

Здание площадью 1600 м², отвечающее самым современным требованиям, было возведено в рекордно короткие сроки: меньше чем за полгода. Пуск его в эксплуатацию стал большой радостью для юных чемпионов, их наставников и знаковым событием для спортивного сообщества города и края.