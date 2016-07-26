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«Выиграли за счет характера!»: В Красноярске сразились в футбол бизнесмены и госслужащие
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«Выиграли за счет характера!»: В Красноярске сразились в футбол бизнесмены и госслужащие

2 ноября 18:05
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1 ноября в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи четвертого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» в главном матче тура борьбы не получилось, «Бриз» оказался значительно сильнее «Мира Красок» — 6:0, «Ассоциация дорожников Красноярья» («АДК») играла без основного голкипера и одержала не столь яркую победу над «Гроссом» — 3:2. «Енисей», продемонстрировав характер и несгибаемую волю, дожал «Красфарму» — 6:5.

«Мы выглядим не так свежо, как хотелось бы. Состав у нас изменился, да и вопрос мотивации играет свою роль. Все-таки три раза подряд становились чемпионами. „Бриз“ сейчас в очень хорошем состоянии, они до предела заведены, стремятся впервые стать чемпионами, впрочем, мы от своих притязаний на титул не отказываемся. Через неделю в очном противостоянии будет совсем другой футбол. Настроимся максимально», — рассказал игрок «АДК» Илья Панченко.

Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

В дивизионе «В» «Риносервис» одержал победу над «Арбаном» — 6:3, «Красэнерго» крупно переиграло «Пегас» — 5:1, а Ассоциация выпускников сотворила оглушительную сенсацию, одолев «Рич Фэмили» — 3:1.

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«Получилось выиграть за счет характера. Пропустив первыми, не расклеились, продолжали гнуть свою линию, что и принесло свои плоды. Мы начали с победы, а потом дважды подряд проиграли, очень хотелось реабилитироваться. Теперь продолжаем борьбу за медали», — поделился впечатлениями об игре Евгений Нешатаев из «Красноярскэнерго».

В дивизионе «С» «Стальмонтаж» катком проехался по «Горэлектротрансу» — 9:2, «ЛДК» не оставил шансов «Радиосвязи» — 7:0, а «Аэропорт Емельяново» превзошел «СУЭК» в матче с лихо закрученным сюжетом — 5:3.

«Хотелось бы поблагодарить соперника за игру, счет получился слишком крупным, но это говорит о нашем настрое. Мы не делим оппонентов на слабых и сильных, на всех настраиваемся одинаково. Доволен, как складывается чемпионат. Одержали три победы, идем на втором месте, недалеко от лидера. Хотелось бы и дальше не сбавлять и бороться за самые высокие места», — подвел итог встречм Роман Клеин из «Стальмонтажа».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY

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