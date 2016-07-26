«Выиграли за счет характера!»: В Красноярске сразились в футбол бизнесмены и госслужащие

1 ноября в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи четвертого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» в главном матче тура борьбы не получилось, «Бриз» оказался значительно сильнее «Мира Красок» — 6:0, «Ассоциация дорожников Красноярья» («АДК») играла без основного голкипера и одержала не столь яркую победу над «Гроссом» — 3:2. «Енисей», продемонстрировав характер и несгибаемую волю, дожал «Красфарму» — 6:5.

«Мы выглядим не так свежо, как хотелось бы. Состав у нас изменился, да и вопрос мотивации играет свою роль. Все-таки три раза подряд становились чемпионами. „Бриз“ сейчас в очень хорошем состоянии, они до предела заведены, стремятся впервые стать чемпионами, впрочем, мы от своих притязаний на титул не отказываемся. Через неделю в очном противостоянии будет совсем другой футбол. Настроимся максимально», — рассказал игрок «АДК» Илья Панченко.

В дивизионе «В» «Риносервис» одержал победу над «Арбаном» — 6:3, «Красэнерго» крупно переиграло «Пегас» — 5:1, а Ассоциация выпускников сотворила оглушительную сенсацию, одолев «Рич Фэмили» — 3:1.

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«Получилось выиграть за счет характера. Пропустив первыми, не расклеились, продолжали гнуть свою линию, что и принесло свои плоды. Мы начали с победы, а потом дважды подряд проиграли, очень хотелось реабилитироваться. Теперь продолжаем борьбу за медали», — поделился впечатлениями об игре Евгений Нешатаев из «Красноярскэнерго».

В дивизионе «С» «Стальмонтаж» катком проехался по «Горэлектротрансу» — 9:2, «ЛДК» не оставил шансов «Радиосвязи» — 7:0, а «Аэропорт Емельяново» превзошел «СУЭК» в матче с лихо закрученным сюжетом — 5:3.

«Хотелось бы поблагодарить соперника за игру, счет получился слишком крупным, но это говорит о нашем настрое. Мы не делим оппонентов на слабых и сильных, на всех настраиваемся одинаково. Доволен, как складывается чемпионат. Одержали три победы, идем на втором месте, недалеко от лидера. Хотелось бы и дальше не сбавлять и бороться за самые высокие места», — подвел итог встречм Роман Клеин из «Стальмонтажа».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY