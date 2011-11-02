Сувениры с символикой Универсиады начали продавать через интернет-магазин

В Красноярске начались онлайн-продажи сувенирной продукции с символикой Зимней универсиады-2019 через интернет-магазин. В режиме онлайн можно приобрести чехлы для мобильных телефонов, календари, магниты, значки, блокноты, пазлы, закладки и стикеры.

Оформить заказ на продукцию можно прямо на сайте Студенческих игр. Для клиентов организована доставка курьерской службой по городу и пункт для самовывоза по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 18, магазин «Эльсити».

«Благодаря новому сервису приобрести сувенирную продукцию с символикой Студенческих игр теперь можно в любое время. Уверен, что жители и гости города будут рады купить памятные сувениры о самом грандиозном событии 2019 года, они станут отличным подарком для всех, без исключения, фанатов спорта», — прокомментировал руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Материалы по теме Для ледовой арены на Партизана Железняка предложили почти 5 тысяч названий

В 2018 году планируется значительно расширить ассортимент магазина. Покупатели смогут заказать товары для болельщиков, кружки, сумки и рюкзаки, аксессуары и бижутерию, мягкие игрушки в виде талисмана Студенческих игр U-лайки.

В ближайшее время для клиентов будет запущена услуга для отправки посылок с сувенирной продукцией в другие города России.

Получить дополнительную информацию по работе магазина можно по телефону (391) 291-30-86 и электронной почте shop@krsk2019.ru.