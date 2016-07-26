Президент пообещал наградить Виктора Толоконского и других уволенных губернаторов (видео)

Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами и поблагодарил их за работу. Об этом сегодня сообщило агентство ТАСС.

Сегодня в президентской резиденции в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернаторами, отправленными в отставку в сентябре-октябре. Среди десяти приглашенных был и бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. На встрече не присутствовали лишь бывший глава Псковской области Андрей Турчак, которого назначили секретарем Генсовета «Единой России».

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Президент поблагодарил всех бывших глав регионов за работу и попросил передать свой опыт тем, кто пришел им на смену.

«Условия были не сахар. Вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать, непростая была задача. Вы сделали все, что было в ваших силах для того, чтобы минимизировать вот эти негативные внешние воздействия» — отметил Владимир Путин.

Всем губернаторам президент пообещал награды и помощь в дальнейшем трудоустройстве, чтобы они могли использовать свой потенциал, опыт и знания.