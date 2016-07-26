Президент пообещал наградить Виктора Толоконского и других уволенных губернаторов (видео)

Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами и поблагодарил их за работу. Об этом сегодня сообщило агентство ТАСС.
Сегодня в президентской резиденции в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернаторами, отправленными в отставку в сентябре-октябре. Среди десяти приглашенных был и бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. На встрече не присутствовали лишь бывший глава Псковской области Андрей Турчак, которого назначили секретарем Генсовета «Единой России».
Президент поблагодарил всех бывших глав регионов за работу и попросил передать свой опыт тем, кто пришел им на смену.
«Условия были не сахар. Вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать, непростая была задача. Вы сделали все, что было в ваших силах для того, чтобы минимизировать вот эти негативные внешние воздействия» — отметил Владимир Путин.
Всем губернаторам президент пообещал награды и помощь в дальнейшем трудоустройстве, чтобы они могли использовать свой потенциал, опыт и знания.
«Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», — сказал Владимир Путин на встрече.