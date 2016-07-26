«На аплодисменты едва ли можно претендовать»: Усс раскритиковал работу власти

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс негативно оценил работу краевого правительства и раскритиковал высокопоставленных чиновников за «жонглирование цифрами» и сомнительные управленческие решения.

Открывая работу VIII съезда депутатов Красноярского края, он отметил, что в этом году представлен относительно сбалансированный бюджет, и его дефицит может быть сокращен за 2 оставшихся месяца. Врио губернатора подчеркнул, что в следующем году продолжить динамику снижения дефицита бюджета будет гораздо сложнее: «У нас есть основания для оптимизма, но мы не должны впадать в эйфорию и допускать убаюкивающее сползание в застой».

«Особых комментариев заслуживает резкий рост доходов бюджета за последние 2 года, он составил более 40 млрд рублей, это около 25%. И это неоднократно и настойчиво преподносилось как выдающийся результат работы краевого руководства. Я позволю себе в этом усомниться. Анализ структуры бюджетных поступлений говорит о том, что на аплодисменты в свой адрес по этому поводу власть едва ли может претендовать», — продолжил Александр Усс.

Спикер пояснил, что решающую роль в приросте доходов сыграл выход Ванкора из консолидированной бюджетной группы налогоплательщиков и ослабление курса рубля по отношению к доллару. «А что это значит, мы с вами прекрасно знаем, — заметил Александр Усс. — Также на это повлияла финансовая отдача от ранее введенных в действие производственных объектов. В том числе — Богучанского алюминиевого завода, ГЭС и ряда других».

Спикер заявил, что резкий скачок бюджетных поступлений явился благоприятным стечением обстоятельств, однако это не зависело от властей края: «Абсолютно недопустимо использовать для жонглирования цифрами и создания некой дымовой завесы, которая скрывает серьезные перекосы в экономике, недоработки в инвестиционной политике, а порой — весьма сомнительные управленческие решения. Всё это в крае, к сожалению, есть», — резюмировал Усс.

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, комментируя выступление врио губернатора, отметил, что на поднятые главой края проблемы на протяжении последних лет неоднократно указывали представители оппозиции. Однако до смены власти в «сером доме» члены краевого правительства предпочитали этих проблем не замечать, и рукоплескали прежнему руководству — точно так же, как сейчас рукоплещут и Уссу.

«Всё то, о чем сегодня говорил врио губернатора, все сложные моменты, на которых он останавливался — всё это соответствует действительности, и об этом мы — представители оппозиции — говорили на протяжении многих лет, но нас никто не слышал. В правительстве внимали прежнему руководству, наплевательски относясь к развитию края. Чиновники смотрели сквозь пальцы на ситуацию в городе, которая усугублялась на протяжении многих лет, на проблемы с подготовкой к Универсиаде, на проблемы во многих муниципальных образованиях, главы которых стали маленькими князьками, вольно трактуют законодательство и на жалобы граждан не обращают никакого внимания», — напомнил Натаров.

«В прошлые годы эти чиновники хлопали Толоконскому, а теперь кивают и рукоплещут Уссу. В правительстве серьезная кадровая проблема, и надо ее срочно решать», — сказал депутат.