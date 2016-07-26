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«Делить упавшие с неба деньги — это не работа»: Александр Усс. Цитата дня
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В Красноярском крае

«Делить упавшие с неба деньги — это не работа»: Александр Усс. Цитата дня

9 октября 14:01
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал, откуда в краевом бюджете взялись дополнительные 40 млрд рублей (именно эту цифру в качестве показателя своей эффективности приводил Толоконский). Как оказалось, благодарить краевых чиновников тут особо не за что.

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