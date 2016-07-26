Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал, откуда в краевом бюджете взялись дополнительные 40 млрд рублей (именно эту цифру в качестве показателя своей эффективности приводил Толоконский). Как оказалось, благодарить краевых чиновников тут особо не за что.