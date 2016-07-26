Жительница края продала награды деда-фронтовика за 2 тысячи рублей

43-летняя жительница Красноярского края может попасть под следствие за незаконный сбыт государственных наград, сообщили в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД России. Транспортные полицейские узнали, что женщина хочет незаконно реализовать боевой орден «Отечественной войны II степени», имеющий статус государственной награды, и под видом покупателей договорились с ней о сделке.

После передачи денег злоумышленницу задержали. «Всего женщина продала оперативникам 7 медалей и 2 ордена, пояснив, что награды принадлежали ее умершему деду-фронтовику. Внучка оценила семейные реликвии в две тысячи рублей», — пояснили в пресс-службе.

В скором времени эксперты установят подлинность изъятых наград и их историко-культурную ценность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.