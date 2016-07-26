В фитнес-клубе Level UP действует выгодная акция. При покупке карты — вторая в подарок. Клиент сам выбирает, какая это будет карта — детская или парковочная.

По детской карте фитнес-клуб могут посещать дети до 11 лет включительно только в сопровождении взрослых.

Фитнес-клуб Level UP Адрес: ул. Республики, 47

«ВКонтакте»: https://vk.com/levelupfitness

Facebook: https://www.facebook.com/LevelUppppp/

Instagram: @levelup_fitnessclub ул. Республики, 47: @levelup_fitnessclub

Парковочная карта дает клиенту возможность пользоваться наземной охраняемой парковкой (ул. Республики, 45). Машину можно оставлять на стоянке на всё время пребывания в клубе.

Акция проводится с 1 по 30 ноября 2017 года. Организатор акции ИП Провоторов Александр Владимирович, Свидетельство о регистрации серия 24 № 003453130. Подробная информация в отделе продаж по тел. 8(391)222-77-77 или на сайте www.level-up.fit.

Посетителям Level UP доступны тренажерный зал, групповые и индивидуальные программы, бассейн, хаммам, финская и инфракрасная сауны и другие услуги. Каждого клиента ждет первичный медицинский осмотр для допуска к посещению фитнес-клуба.